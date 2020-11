Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Stazione di Monza: evaso dai domiciliari e senza mascherina infastidisce i viaggiatori Un ventenne è stato tratto in arresto dai carabinieri e sanzionato alla stazione di Monza: era sotto l’effetto di alcol, intento a fermare i viaggiatori dicendo loro cose incomprensibili o per chiedere una sigaretta.

Evaso dagli arresti domiciliari e senza mascherina: un ventenne di origine marocchina residente a Cologno Monzese è stato tratto in arresto e sanzionato per non aver indossato il dispositivo di protezione.

Il giovane, che doveva essere a casa, a scontare ai domiciliari una pena per reati contro la persona e il patrimonio, è stato sorpreso martedì sera dai carabinieri a Monza - impegnati nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e controllo anti Covid predisposte dalla Prefettura di Monza e Brianza - in stazione, mentre senza indossare la mascherina sulla banchina del binario 1 della stazione, sotto l’effetto di alcol, fermava i viaggiatori dicendo loro cose incomprensibili o per chiedere una sigaretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA