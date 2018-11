Stazione di Monza e dintorni, 50 persone controllate e la protesta: “Motivi razzisti”

Polizia e militari impegnati con una ventina di uomini: gli agenti, di fronte alla protesta, moderata, si sono soffermati a parlare con alcuni degli identificati, degli immigrati africani, per spiegare loro che questi interventi non hanno altra finalità se non quella di garantire la sicurezza e il decoro della zona.