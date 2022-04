Stazione di Lissone, stop alla sosta selvaggia con nuovi dissuasori Di tratta di paletti in granito, un intervento che, negli obiettivi del Comune, consentirà di migliorare la fruizione in zona sia da parte dei pedoni che degli automobilisti.

Sosta selvaggia: di fronte alla stazione ferroviaria “Lissone- Muggio’” posati i dissuasori. I paletti in granito sono a completamento del percorso pedonale esistente in via della Pinacoteca lato stazione: si tratta di un intervento che, negli obiettivi del Comune, consentirà di migliorare la fruizione in zona sia da parte dei pedoni che degli automobilisti. Le opere, affidate alla ditta Edil Esse, sono state ultimate di recente e gli automobilisti indisciplinati non avranno più scuse: stop alla sosta selvaggia di fronte alla stazione. Obiettivo più sicurezza.

