Stazione Carate-Calò, sospesa la raccolta domande per la gestione Il Comune sospende i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla concessione in sub-comodato d’uso gratuito di Carate Brianza-Calò. Fino al 28 gennaio era una solala manifestazione di interesse pervenuta.

Stazione di Carate Brianza-Calò: il Comune sospende i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla concessione in sub-comodato d’uso gratuito. Il termine ultimo per farsi avanti era il 29 gennaio, ma dal municipio comunicano che il termine fissato per gli enti del terzo settore “è stato sospeso sino a nuovo provvedimento. Con successivo atto verrà stabilito un nuovo termine e nuove condizioni relative al sub-comodato”.

LEGGI Chi vuole rilanciare la stazione ferroviaria di Carate-Calò?

In occasione di un sopralluogo alla stazione, richiesto da alcuni enti del terzo settore, sono emerse diverse criticità. Così si legge nella determina di settore che stabilisce la sospensiva, la quale è stata “concordemente decisa” da amministrazione comunale e Rfi (Rete ferroviaria italiana, attuale proprietaria dell’immobile) “al fine di chiarire meglio le condizioni di utilizzo dell’immobile. In particolare è emersa la necessità di approfondire l’entità degli interventi manutentivi e dei relativi costi”.

Fino al 28 gennaio, una sola era stata la manifestazione di interesse pervenuta. In generale, tutti i soggetti interessati sono informati che “saranno necessarie nuove integrazioni anche tenendo conto degli interventi manutentivi ai locali della stazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA