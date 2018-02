Statale 36, vede le fiamme e accosta: auto a fuoco nella notte a Briosco

Vigili del fuoco e Stradale in soccorso di un automobilista nella notte in Valassina, all’altezza di Briosco: l’uomo si è accorto di qualcosa di strano sotto il cofano della sua auto e ha fatto in tempo ad accostare, prima di vederla andare a fuoco.