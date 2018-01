Statale 36 Valassina: incidente con quattro feriti, carreggiata sud paralizzata Non c’è pace per la Statale 36 Valassina: dopo la riapertura al traffico della carreggiata nord, sabato mattina 20 gennaio, chiusa per 48 ore dopo il ribaltamento di un autoarticolato, domenica 21, nel pomeriggio, corsia sud in direzione Milano temporaneamente paralizzata dopo un incidente, attorno alle 15, tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga.

Non c’è pace per la Statale 36 Valassina: dopo la riapertura al traffico della carreggiata nord, sabato mattina 20 gennaio, chiusa per 48 ore dopo il ribaltamento di un autoarticolato, domenica 21, nel pomeriggio, corsia sud in direzione Milano temporaneamente paralizzata dopo un incidente che, attorno alle 15, tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga, in provincia di Lecco, ha visto coinvolte due vetture.

Il bilancio è di quattro feriti lievi tra cui un bimbo di 5 anni. Sul posto due ambulanze e un’automedica, oltre a una pattuglia della Polstrada per i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con il traffico in direzione sud.

