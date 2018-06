Statale 36: tamponamenti verso Milano, due mattine di code importanti in Valassina Due giorni di code sulla Valassina in direzione Milano. Giovedì e venerdì la situazione si è fatta difficile a causa di incidenti con conseguenze non importanti per le persone coinvolte, ma decisive per il traffico. Soprattutto giovedì.

Due giorni di code sulla Valassina in direzione Milano. “Sai la novità”, commentano ironici i pendolari che la percorrono quotidianamente. Giovedì e venerdì però la situazione si è fatta difficile a causa di un po’ di pioggia e di incidenti con conseguenze non importanti per le persone coinvolte, ma decisive per il traffico. Venerdì mattina è stato un tamponamento intorno alle 9 all’altezza di Seregno: coinvolta una ragazza di 27 anni (trasportata in codice verde all’ospedale di Desio).

Peggio è andata giovedì: intorno alle 6.30 del mattino, un incidente in viale Brianza a Cinisello Balsamo verso lo svincolo della A4 con un camion coinvolto ha paralizzato la superstrada con code che alle 9 partivano da Briosco e traffico rallentato per tutta la mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA