Statale 36, sotto la pioggia ennesimo incidente sulla rampa di Briosco: «Guidate con prudenza» Ha perso il controllo sulla rampa di uscita dalla Statale 36 a Briosco, finendo nel campo a bordo strada. L’ennesimo incidente in quel tratto di Valassina, la polizia stradale raccomanda prudenza.

Sono stati allertati anche i vigili del fuoco per soccorrere la trentenne protagonista di un incidente stradale sull’ormai nota rampa di uscita dalla Statale 36 a Briosco, in direzione nord. Fortunatamente la donna non era rimasta incastrata nella sua auto carambolata nel prato a bordo carreggiata e se l’è cavata con un grosso spavento e il trasporto in codice verde in pronto soccorso, a Carate Brianza.

È successo verso le 11 di lunedì 29 ottobre sulla Valassina e la pioggia probabilmente ha messo il carico sulla dinamica dell’incidente. La rampa è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi.

La polizia stradale raccomanda massima prudenza alla guida normalmente e soprattutto in condizioni di maltempo come quello previsto fino alla notte di lunedì. Massima prudenza e attenzione in condizioni in cui anche la tecnologia avanzata di cui i veicoli più nuovi sono dotati rischia di andare in difficoltà.

