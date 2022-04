Statale 36, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: ferita una trentenne È stata trasportata in ospedale in codice giallo la trentenne protagonista di un incidente in uscita dalla Statale 36 nel tardo pomeriggio di giovedì. Sul posto anche i vigili del fuoco.

È stata trasportata in ospedale in codice giallo la trentenne protagonista di un incidente in uscita dalla Statale 36 nel tardo pomeriggio di giovedì. È successo all’altezza di Verano-Giussano (direzione sud) intorno alle 19: la donna avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo dell’utilitaria e finendo nella scarpata a lato strada. Difficoltosi i soccorsi che hanno richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco per aiutare i soccorritori nel recupero della persona rimasta nell’abitacolo dell’auto adagiata su un fianco proprio dal lato del guidatore. Le operazioni si sono concluse intorno alle 21.

Incidente Statale 36

