(Foto by FABRIZIO RADAELLI)

MONZA TUNNEL VIALE LOMBARDIA (SS36) (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Statale 36, operazioni di collaudo: giovedì notte chiude la galleria di Monza verso Milano Giovedì 18 giugno lungo la Statale 36 prevista la chiusura in orario notturno della galleria di Monza in direzione di Milano dalle 22 alle 6. Traffico deviato.

Sono in programma nella notte di giovedì 18 giugno le operazioni di collaudo programmate da Anas nella galleria di Monza lungo la Statale 36. Prevista la chiusura in orario notturno della carreggiata in direzione di Milano.

Sono interventi di Anas “per l’esecuzione delle operazioni propedeutiche al collaudo Tecnico-Amministrativo della galleria di Monza - fa sapere la società - per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza verrà predisposta la chiusura al traffico dalle 22 alle 6 del giorno successivo”.

Il traffico veicolare in direzione Milano verrà deviato lungo la viabilità comunale su viale Lombardia, con uscita obbligatoria a Monza centro e rientro dalla rampa di ingresso della statale 36.

