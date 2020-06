Statale 36 Briosco traffico in Valassina lunedì 1 giugno 2020 direzione nord (Foto by Edoardo Terraneo)

Statale 36, lunedì mattina code e rallentamenti in Valassina verso Lecco Traffico intenso con code e rallentamenti sulla Statale 36 in direzione nord lunedì 1 giugno fin dalla mattina. Segnalazioni fin da Lissone, code da Seregno.

Traffico intenso con code e rallentamenti sulla Statale 36 in direzione nord lunedì mattina. L’1 giugno la Valassina si è presentata sulle mappe del traffico con colori dall’arancione al rosso intenso fin da Lissone in direzione di Lecco: code a Seregno, a Briosco e poi più avanti, già in provincia di Lecco.

Traffico di mezzi pesanti e lavoratori, ma anche di chi si è messo in viaggio verso il lago.

Statale 36 Briosco traffico in Valassina lunedì 1 giugno 2020 direzione nord

(Foto by Edoardo Terraneo)

Statale 36 Briosco traffico in Valassina lunedì 1 giugno 2020 direzione nord

(Foto by Edoardo Terraneo)

Statale 36 Briosco traffico in Valassina lunedì 1 giugno 2020 direzione nord

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA