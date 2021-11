Statale 36: lavori nel tunnel di Monza, chiusura notturna dall’8 all’11 novembre in direzione Milano Chiusura notturna da lunedì 8 novembre a giovedì 11 novembre per il tunnel di Monza della Statale 36, in direzione Milano. Uscita obbligatoria a Monza centro dalle 22 alle 5.

Chiusura notturna da lunedì 8 novembre a giovedì 11 novembre per il tunnel di Monza della Statale 36, in direzione Milano, per l’esecuzione di attività propedeutiche per il collaudo tecnico-amministrativo previste da Anas.

Per consentire gli interventi in sicurezza dalle ore 22 alle ore 5 verrà chiusa al traffico dal km 12,680 al km 10,320 in direzione Milano e la circolazione verrà deviata lungo la viabilità comunale con uscita obbligatoria a “Monza centro”.

