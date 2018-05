Statale 36, incidente tra un’auto e una moto: soccorsi in Valassina Incidente un’auto e una motocicletta nel primo pomeriggio di domenica 27 maggio sulla Statale 36 in direzione di Milano tra Lissone e Monza. Due le persone soccorse in Valassina, superstrada chiusa a tratti, code.

Un incidente ha coinvolto un’auto e una motocicletta nel primo pomeriggio di domenica 27 maggio sulla Statale 36 in direzione di Milano tra Lissone e Monza. Due le persone soccorse in Valassina, un ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale di Milano Niguarda.

Tutta da chiarire la dinamica. Intorno alle 13.30 una Ford Focus ha perso il controllo dopo Lissone per cause da accertare e sbandando ha perso uno pneumatico che ha colpito la moto. La gomma è rimbalzata e si sarebbe incastrata sotto la scocca: il motociclista avrebbe provare a mantenere il controllo prima di cadere poco prima delle uscite per il centro di Monza. Sul posto due ambulanze, arrivate in codice rosso, l’automedica e la polizia stradale.

Lunghe le code. La Statale 36 è stata chiusa per i soccorsi e quando appena possibile il traffico è stato fatto scorrere su una corsia, la colonna intorno alle 15 si allungava fino a Desio.

