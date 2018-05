Statale 36, incidente stradale tra più veicoli: camion perde olio, superstrada chiusa verso nord Statale 36 chiusa intorno alle 16.30 di venerdì 25 maggio dopo l’uscita di Briosco, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante. Il camion ha perso olio, code.

Statale 36 chiusa intorno alle 16.30 di venerdì 25 maggio dopo l’uscita di Briosco, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante. È successo alcune centina di metri dopo l’uscita dalla Valassina e le code in superstrada si sono allungate in poco tempo fino a Carate Brianza.

Per soccorrere i feriti, non in pericolo di vita ma trasportati in ospedale per accertamenti, una ambulanza è stata fatta arrivare sul posto contromano in entrata da Capriano (nell’attesa una parte di traffico è stato fatto defluire sulla seconda corsia).



Statale 36 incidente più veicoli Briosco nord

(Foto by Edoardo Terraneo)

Nell’incidente il camion ha perso olio per circa duecento metri sulla prima corsia e sarà necessario l’intervento per la bonifica dell’asfalto con relativi tempi. In attesa della valutazione per riaprire al traffico almeno una corsia.



Statale 36 incidente più veicoli Briosco nord

(Foto by Edoardo Terraneo)

-

© RIPRODUZIONE RISERVATA