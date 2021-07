Statale 36, incidente per un tir all’alba alla stazione di servizio di Carate Brianza: traffico in tilt Code fino a Briosco e traffico in tilt sulla viabilità locale fino a tarda mattinata sulla Statale 36 in direzione Sud per le conseguenze di un incidente che all’alba ha coinvolto un tir.

Code e traffico fino a tarda mattinata sulla Statale 36 in direzione Sud per le conseguenze di un incidente che all’alba ha coinvolto un tir con rimorchio all’altezza dell’area di servizio Q8 di Carate Brianza. Sembra che il mezzo abbia imboccato l’ingresso alla stazione ma per cause da chiarire sia finito contro le barriere. È successo poco dopo le 5, l’autista cinquantenne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Prima corsia chiusa della superstrada chiusa per permettere le operazioni di recupero con un carro attrezzi per mezzi pesanti. Sul posto anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e i tecnici Anas.

Le code sulla superstrada si sono allungate fino a Briosco, disagi e traffico congestionato a Giussano e Verano Brianza.

Statale 36 incidente Valassina Carate Brianza sud

