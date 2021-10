Statale 36, incidente in galleria sul lago: morto un motociclista brianzolo È un uomo di 48 anni di Desio la vittima dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 10 ottobre sulla Statale 36 in corrispondenza della galleria a Dorio. La sua moto si è scontrata con un’auto ed è scoppiato un incendio fatale all’uomo.

Uno schianto in galleria, le fiamme. È un uomo di 48 anni di Desio la vittima dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 10 ottobre sulla Statale 36 in corrispondenza della galleria a Dorio, sul lago. Marco Tagliabue viaggiava in moto in direzione sud, verso casa. Passate da poco le 19.30, per cause ancora da chiarire, è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto. Poi l’incendio e i soccorsi, che però non sono riusciti a salvare la vita all’uomo: è morto carbonizzato.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Lecco, insieme ai volontari della Croce Rossa di Colico e gli agenti della Polizia stradale. Intervenuto anche il personale Anas per ripristinare la transitabilità della strada che dopo l’incidente è stata chiusa.

