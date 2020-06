Statale 36, grave incidente a Nibionno: l’elisoccorso atterra in superstrada, code verso la Brianza Grave incidente a Nibionno sulla Statale 36 in direzione sud martedì pomeriggio. Sono rimasti feriti due motociclisti, lunghe code verso la Brianza anche per la chiusura temporanea della Statale 36 necessaria per i soccorsi. Sul tratto anche una intensa grandinata.

Un incidente in cui sono rimasti feriti due motociclisti ha causato lunghe code e la chiusura temporanea della Statale 36 in entrambe le direzioni. È successo a Nibionno, nel tratto lecchese, in direzione sud, poco dopo le 17 di martedì 2 giugno. Coinvolta una moto e un camper, due i feriti a bordo della motocicletta rimasti a terra al centro della carreggiata sud.

I soccorsi sono stati allertati in codice giallo, sul posto si è portato l’elisoccorso che alla fine ha trasportato una donna di 40 anni in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. È stato portato all’ospedale di Lecco (e non Monza come indicato in prima stesura, ndr), sempre in codice rosso, l’uomo che era con lei. Per permettere i soccorsi e lo spostamento dei feriti è stata disposta la chiusura temporanea della superstrada.

L’elisoccorso è atterrato sulla Statale 36 proprio davanti al luogo dell’incidente.



Lunghe le code che si sono formate sulla strada del ritorno dei molti brianzoli che hanno raggiunto il lago. Ma alla ripartenza dell’elicottero è stata riaperta in breve tempo la carreggiata nord e poi, a seguire, gli svincoli e una corsia in direzione di Monza.

È intervenuta la polizia stradale. Non è stato favorevole il meteo: una prima grandinata ha interessato il tratto di superstrada nel momento dell’atterraggio dell’elicottero. Un secondo scroscio ha colpito i mezzi in coda non appena ripartiti i soccorsi. Temporale e grandinata sono poi scesi verso la Brianza.

