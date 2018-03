Statale 36, fermato a Lissone con 60 chili di dolci su un furgone non idoneo La polizia stradale di Seregno ha fermato in Valassina a Lissone un uomo che trasportava 60 chili di preparati per dolci in un furgone non refrigerato e non idoneo. Multa di 1000 euro per lui, merce sequestrata e distrutta.

Trasportava 60 chili preparati per dolci in un furgone come se fossero protetti dal freddo, ma il bagagliaio refrigerato non lo era. Un quarantenne della provincia di Bergamo è stato fermato e multato lunedì sera all’altezza di Lissone dalla Stradale di Seregno mentre viaggiava in Valassina. Agli agenti che l’hanno fermato, insospettiti proprio dall’attività segnalata sulla fiancata del Doblò e dall’orario in cui era in viaggio, il venditore di origine indiane non ha saputo dare molte spiegazioni. Per questo in soccorso sul posto è stato convocato anche un interprete dalla Prefettura, oltre ai tecnici dell’Ats che hanno controllato le condizioni di trasporto dei generi alimentari.

Trasportava creme, preparati di latte e a base di cocco, dolci da proporre ai clienti. Il tutto per un valore di circa 600 euro di merce potenzialmente pericolosa per la salute. Ma il furgone non era coibentato né refrigerato e di sicuro all’interno non c’era la temperatura prevista dalla legge per la corretta conservazione degli alimenti. Lo hanno constatato i tecnici che hanno misurato tra i 9 e 10 gradi al cuore dei preparati.

L’uomo è stato multato per 1000 euro per mezzo non ideoneo e tutta la merce è stata distrutta. I tecnici dell’Ats proseguiranno i controlli nella sede della sua attività.



Statale 36, sequestro dolci Stradale a Lissone

(Foto by Cristina Marzorati)

