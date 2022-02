Statale 36, doppio ribaltamento nel tunnel di Monza Due auto si sono ribaltate, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio, nel tunnel della Ss.36 a Monza. Illesi, fortunatamente, gli occupanti, estratti dalle auto solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Doppio ribaltamento, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio, nel tunnel della Ss.36 sotto viale Lombardia a Monza. Intorno alle 2.30 due auto si sono toccate, finendo per ribaltarsi. La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio degli uomini della Polstrada di Milano, intervenuti sul posto insieme a diverse squadre dei vigili del fuoco (inviate in posto un’autopompa del comando centrale e un’autopompa del distaccameto di Sesto San Giovanni oltre a un modulo di supporto del distaccamento di Seregno) e alle ambulanze del 118 e un’automedica.

La seconda auto ribaltata

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i due occupanti delle vetture, due uomini di 37 e 40 anni: per loro, fortunatamente, nonostante la spettacolarità del sinistro, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

