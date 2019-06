Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Statale 36: dal 13 giugno un mese di lavori notturni tra Monza e Verano Brianza per le nuove luci Led Un mese di lavori notturni sulla Statale 36 per l’installazione di luci Led a risparmio energetico: interessato il tratto tra Monza e Verano Brianza (in entrambe le direzioni) dal 13 giugno al 15 luglio.

Un mese di lavori notturni per rendere più luminosa la Statale 36. Sono in programma sulla Valassina nel tratto tra Monza e Verano Brianza da giovedì 13 giugno al 15 luglio. Anas ha previsto il restringimento “in tratti saltuari delle carreggiate in direzione Milano e Colico”, nella fascia oraria notturna dalle 21 alle 6 del mattino. I lavori consentiranno le sostituzione delle lampade esistenti con punti luci Led a risparmio energetico.

L’intervento interesserà anche gli svincoli compresi lungo la tratta, che saranno chiusi al traffico alternativamente in uscita e in ingresso sulla base dell’avanzamento dei lavori.

