Statale 36: camion a fuoco sulla rampa di immissione di Briosco, traffico in tilt Traffico in tilt martedì mattina sulla Novedratese e le strade comunali a causa dell’incendio di un camioncino sull’immissione di Briosco della Statale 36.

L’incendio di un camioncino sull’immissione di Briosco sulla Statale 36 martedì mattina ha provocato pesanti disagi sulla circolazione della Novedratese e delle strade comunali. Il mezzo è andato a fuoco intorno alle 10 mentre stava salendo verso la Valassina in direzione nord: il conducente ha avuto giusto il tempo per notare il fumo e scendere per mettersi in sicurezza. Sul posto sono intevenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco.

(Foto by Edoardo Terraneo)

Per il tempo delle operazioni di spegnimento è rimasta chiusa anche l’uscita di Briosco della superstrada, riaperta in seguito. Per riaprire l’ingresso invece è stato necessario prima rimuovere la carcassa del camion e ripulire la strada. Nel frattempo il traffico è andato in tilt.

(Foto by Edoardo Terraneo)

