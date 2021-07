Statale 36, auto prende fuoco a Lissone dopo un tamponamento Traffico bloccato sulla Valassina in direzione nord per un’auto a gpl che ha preso fuoco dopo un tamponamento.

Statale 36 chiusa al transito per circa quaranta minuti in direzione nord per un’auto in fiamme in seguito a un tamponamento. È successo una manciata di minuti prima delle 20.30 di giovedì 1 luglio all’altezza di Lissone. L’auto allimentata a gpl è bruciata e sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi per spegnerla e metterla in sicurezza. Illeso il guidatore, soccorso in codice verde l’automoblista a bordo dell’altra vettura.

Statale 36 incidente Valassina Lissone nord auto gpl in fiamme

La polizia stradale ha gestito la scena dell’incidente e la viabilità, i carabinieri di Lissone hanno chiuso l’accesso in direzione Lecco fino a che la rampa non è stata ripulita dalla schiuma antincendio. Il transito è ripreso su una corsia poco dopo le 21.

