Statale 36, asfaltature notturne in direzione Milano: il programma dei lavori

Lavori di asfaltatura in programma dal 12 luglio sulla Statale 36 sulla carreggiata in direzione Milano. Sono in programma dal km 49,500 al km 44,000, ancora in provincia di Lecco, e avanzano verso Monza e Brianza dopo aver interessato la carreggiata nord.

Per consentire lo svolgimento delle attività sarà chiusa una corsia alla volta (marcia, marcia veloce o sorpasso), in base alle esigenze del cantiere, con transito sempre consentito sulle corsie libere nella fascia oraria notturna dalle 22 alle 6 del giorno successivo, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

All’interno della galleria ‘Monte Barro’ il traffico sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Pescate (km 49,200) lungo la SP583 e rientro allo svincolo di Civate (km 44,400).

I cantieri avranno lunghezza massima di 1000 metri e la limitazione potrà temporaneamente interessare anche le rampe di entrata o di uscita degli svincoli lungo i cantieri. Il completamento di questa fase è previsto entro il 23 luglio.

