Statale 36: a piedi in Valassina verso Lecco, soccorsi a Briosco Un uomo di 26 anni soccorso nella serata di mercoledì sulla Statale 36 all’altezza di Briosco: ha tenuto in scacco tecnici Anas e volontari per oltre un’ora.

Alla fine è stata allertata un’ambulanza per un trasporto in ospedale in codice verde. Ma l’uomo di 26 anni soccorso nella serata di mercoledì sulla Statale 36 all’altezza di Briosco ha tenuto in scacco tecnici Anas e volontari per oltre un’ora: camminava sulla superstrada in direzione nord e a piedi sarebbe voluto arrivare a Lecco. Si sarebbe pure risentito quando dopo diverse segnalazioni è stato raggiunto da una squadra Anas: avrebbe voluto proseguire. E a quel punto si è fermato un mezzo della Croce rossa per garantire la sicurezza della persona fino all’arrivo dell’ambulanza che ha trasportato a Desio. Allertata anche la polizia stradale.

