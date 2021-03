“Statale 106. Viaggio sulle strade segrete della ’ndrangheta”: il libro presentato a Seregno Si terrà giovedì 18 marzo, alle 21, la serata di presentazione del volume “Statale 106. Viaggio sulle strade segrete della ’ndrangheta.

All’interno della rassegna “Pagine//Parole. Incontri, visioni, narrazioni”, che periodicamente prevede incontri con gli autori nella sede di piazza Monsignor Gandini, la biblioteca civica Pozzoli di Seregno propone per giovedì 18 marzo, alle 21, una serata per la presentazione del volume “Statale 106. Viaggio sulle strade segrete della ’ndrangheta”. Interverranno Antonio Talia, giornalista, che ha curato la pubblicazione, e Silvana Carcano, consulente della commissione parlamentare antimafia. Il testo, dato alle stampe un paio di anni fa da “minimum fax”, casa editrice indipendente con sede in Roma, è articolato in una lucida ricostruzione redatta da Talia dell’ambiente dove il fenomeno della ’ndrangheta ha preso vita, prima di diffondersi in tutti i cinque continenti, attraverso un reportage che non nasconde anche la rabbia di chi è originario della Calabria di fronte a questa ramificazione, ma che è dipinto con la padronanza e la passione del romanziere.

La copertina del volume

«Nell’affollatissimo catalogo attuale di ’ndranghetologia -ha scritto Gianni Santucci sul “Corriere della Sera”-, il libro parla anche ai neofiti, ai non appassionati del genere. Lo fa per scelta narrativa: l’architettura di un racconto di viaggio, l’identificazione di una mappa per l’orientamento lungo la strada. Una Route 66 senza avventura, una Grand Corniche senza belvedere, la linea d’ombra di una terra di mare dove il mare si guarda poco o niente. La racconta un calabrese che prova a risalire alla “fonte della sindrome”. E che trasmette la tristezza del raccontare». Alla luce delle normative vigenti per l’emergenza sanitaria, l’appuntamento sarà tramesso in diretta streaming sulla pagina di Facebook della biblioteca Pozzoli.

