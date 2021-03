“Stanza degli abbracci” alla residenza anziani di Villasanta: la consegna del regalo del sindacato Spi Cgil La struttura gonfiabile, pensata per le rsa, permette l’incontro, il dialogo e il contatto fisico: è stata destinata alla Villa San Clemente alla presenza del sindaco, Luca Ornago, e dell’assessore alle politiche sociali, Laura Varisco.

Ora sì che gli ospiti della residenza sanitaria assistita Villa San Clemente di Villasanta e i loro parenti, con le giuste precauzioni, possono tornare a stringersi grazie alla “Stanza degli abbracci” donata giovedì 18 marzo dalla Spi-Cgil. Si tratta di una struttura gonfiabile, pensata per le rsa, che, pur assicurando la separazione tra anziano e visitatore, permette l’incontro, il dialogo e il contatto fisico. La “stanza” è riscaldabile e illuminabile e può essere utilizzata sia all’interno degli edifici che all’esterno.

«Una bellissima idea dello Spi Cgil Lombardia che noi abbiamo accolto immediatamente. In questo anno siamo stati vicini agli anziani e abbiamo costantemente pensato alla tremenda solitudine che hanno dovuto sopportare le persone ricoverate nelle Rsa. La ‘stanza degli abbracci’ non risolve il problema ma aiuta a sentirsi meno soli», ha dichiarato Anna Bonanomi, segretaria generale dello Spi Cgil Monza e Brianza alla cerimonia di consegna.

«È stato un anno difficile per gli ospiti, i loro familiari e anche per gli operatori, che abbiamo superato grazie all’unità – ha dichiarato la direttrice gestionale della Villa San Clemente, Alessandra Costa –, quello dello Spi è un gesto importante che aiuterà gli anziani con maggiori difficoltà a relazionarsi con le parole a ritrovare il contatto fisico».

Soddisfatto anche Valerio Zanolla segretario regionale del sindacato: «questo gesto dimostra il nostro impegno quotidiano per gli anziani, ma che non può finire qui: rappresenta anche una promessa per il futuro. Tutta la società, anche i più giovani, deve occuparsi degli anziani che rappresentano la nostra memoria».

Alla cerimonia di consegna davanti all’ingresso della struttura per anziani, ristretta per evitare assembramenti, e in occasione della prima Giornata nazionale delle vittime del Covid, sono intervenuti anche il sindaco della città, Luca Ornago, e l’assessore alle politiche sociali, Laura Varisco, che hanno ringraziato il sindacato dei pensionati per il gesto e gli operatori della struttura per l’impegno profuso nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria. L’amministrazione comunale omaggiato lo Spi Cgil di Monza e Brianza della banconota da collezione che il Comune di Villasanta ha realizzato in occasione del 90esimo dalla fondazione.

