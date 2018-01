Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A destra, le nuove barriere installate in stazione

Spuntano le barriere antibivacco alla stazione ferroviaria di Monza Sul lato di piazza Castello della stazione ferroviaria di Monza sono state posate nei giorni scorsi delle barriere metalliche, alte oltre un metro, per ostacolare i consueti bivacchi, soprattutto di stranieri irregolari, fino a tarda notte, caratterizzati da risse, aggressioni e spaccio di stupefacenti.

Martedì 23 gennaio, in serata, durante un controllo nella medesima piazza, la polizia ha denunciato un 22enne del Mali per violazione della legge sull’immigrazione. Stessa sorte per tre cittadini marocchini irregolari controllati nel vicino bar “Vecchia Stazione”.

