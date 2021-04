Sport in lutto a Burago Molgora per la morte di Natale di Blasi, storico presidente della New Volley Era stato uno dei fondatori della società sportiva assieme alla moglie, Nadia Momesso, scomparsa lo scorso gennaio a 64 anni. La società lo saluta così: «Sei stato un vero combattente fino all’ultimo. Il presidente che tutte le società dovrebbero avere»

Un altro grave lutto ha colpito il mondo dello sport e l’intera cittadinanza di Burago. Si è spento infatti mercoledì 28 aprile, a 71 anni, Natale di Blasi, storico presidente della New Volley Burago. Era stato uno dei fondatori della società sportiva assieme alla moglie, Nadia Momesso, scomparsa lo scorso gennaio a 64 anni.

«Un altro bruttissimo colpo per tutti noi - il ricordo affidato dalla New Volley a un post su Facebook - sei stato un vero combattente fino all’ultimo. Il presidente che tutte le società dovrebbero avere, una parola buona per tutti, il sorriso sempre sulle labbra. Siamo sicuri che la tua positività ci guiderà anche da lassù! Ciao Lino».

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dallo staff della Pallavolo Cavenago: «In questi 3 anni abbiamo avuto un vicino di casa speciale, con il quale abbiamo battagliato in alcuni derby, ma sempre con il massimo rispetto per entrambe le nostre società. Poi come sempre succede nello sport ci si trovava fuori dalla palestra e bevendo un buon caffè o fumando una sigaretta si parlava del più o del meno di aneddoti e progetti. È stato un piacere, ma soprattutto un onore conoscerti e poter far parte seppur per poco tempo del tuo mondo».

Funerali venerdì 30 aprile, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Burago Molgora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA