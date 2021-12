Sport a Lissone: completate anche le opere interne del nuovo palazzetto Vede la fine il cantiere del nuovo palazzetto dello sport di Lissone, dilatate a causa della pandemia: ultimate le opere interne, poi arriverà l’assegnazione della gestione.

Nuovo palazzetto dello sport di Lissone, conclusi i lavori interni. Il Comune ha reso nota l’ultimazione delle opere della struttura che dal 2022 di consentirà alla città di dotarsi di un impianto sportivo nuovo, moderno e di ultimissima generazione, in grado di implementare sensibilmente l’offerta di strutture sul territorio. Dalle scorse ore, tutti i lavori previsti all’interno sono da considerarsi finiti e si integrano al completamento della struttura esterna dove mancano solo alcuni interventi fra cui la gestione dello scolo delle acque piovane. Concluso l’ultimo lotto di lavori, l’opera verrà poi ufficialmente consegnata al Comune.

Si avvicina il momento della formale conclusione del cantiere inevitabilmente protrattosi causa emergenza sanitaria, cui farà seguito l’iter per l’assegnazione in gestione della struttura.

Contestualmente, procede la pianificazione per l’esecuzione degli altri interventi in carico al Comune nell’ambito del Contratto di quartiere dove, attorno al nuovo Palazzetto, sono previsti parcheggi e aree verdi di uso comune. Già dalle prossime settimane, verranno calendarizzati interventi di pulizia e sistemazione del terreno circostante, in modo tale da garantire pieno decoro all’area nel momento in cui il palazzetto diverrà fruibile da atleti e pubblico.

