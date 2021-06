Spettacoli itineranti a Besana: è l’estate progettata dal cineteatro Edelweiss Il cineteatro Edelweiss ha organizzato una serie di spettacoli itineranti in vari luoghi di Besana: l’iniziativa ha ricevuto il supporto dell’amministrazione comunale.

Da sabato 3 luglio a Besana in Brianza è apparecchiato un ricco calendario culturale a “colori”. Il cineteatro Edelweiss ha annunciato una carrellata di eventi itineranti, organizzata in collaborazione con il Comune, che accompagnerà i besanesi per tutti i fine settimana di luglio, con musica, teatro e spettacoli per grandi e bambini presso gli oratori della comunità Santa Caterina di Besana.

Il primo evento “L’Arca” di Teatro del Vento, uno spettacolo di canto, musica dal vivo e giocattoli teatrali indicato per bimbi e famiglie, si terrà all’oratorio di Calò nella serata di sabato 3 luglio alle ore 21. Domenica 4 luglio, sempre all’oratorio di Calò, andrà in scena dalle 21 “Musiche ever green”, un concerto di armonica cromatica con Sergio Borgonovo. La settimana successiva, il 10 luglio, presso l’oratorio di Villa Raverio la compagnia Teatro dal Vento proporrà “Storiella & Storiellina”, una narrazione popolare per bimbi coraggiosi. Seguirà l’11 luglio un altro incontro dedicato alla musica dal vivo. Appuntamento alle 21 presso l’oratorio di Vergo dove si esibirà la band “Idiofoni”.

A seguire, il prossimo 17 luglio alle 21, presso l’oratorio di Montesiro, i Geniattori proporranno “Tre sull’altalena”, una commedia brillante e divertente. Domenica 18 luglio, alle 21, all’oratorio di Vergo una cover band degli Hot Rod proporrà il meglio della music rock-disco-pop degli anni ’80. L’ultimo sabato di luglio presso Oratorio di Montesiro andrà in scena dalle 21 “Decamerone - una storia ci salverà” di Luna e Gnac Teatro con letture di divertenti novelle dal decameron di Boccaccio con accompagnamento musicale. La catena di eventi si chiuderà domenica 25 luglio all’oratorio di Vergo, con la musica dal vivo dei Wide Eyes.

