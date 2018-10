Spento l’incendio a Cologno Monzese: scongiurato rischio ambientale, verifiche sui rifiuti Spento l’incendio che martedì sera ha interessato un’azienda di Cologno Monza richiamando vigii del fuoco anche da Monza e Brianza. Non saranno necessari campionamenti ambientali, prosegue invece l’attività di verifiche di Arpa Lombardia sui rifiuti derivati.

Non saranno necessari campionamenti ambientali, prosegue invece l’attività di verifiche di Arpa Lombardia sui rifiuti derivati dallo spegnimento dell’incendio che nella serata di martedì 9 ottobre ha interessato un’azienda chimica di Cologno Monzese. Verso le 19 una densa nube di fumo nero si è alzata dalla Galvanica Ambrosiana, rendendosi visibile da chilometri e tenendo in apprensione i residenti per un rischio ambientale e per la salute.

L’incendio è stato domato nella notte e a quanto è risultato si è sviluppato in una zona della ditta non utilizzata per la produzione industriale. Arpa in accordo con i vigili del fuoco non ha quindi proceduto con campionamenti ambientali. Sul posto pompieri anche da Monza e Lissone insieme ai colleghi di Milano e Sesto San Giovanni e al nucleo Nbcr.



Incendo Cologno: foto di un lettore dalla stazione di Sesto San Giovanni

