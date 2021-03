Spazi per i cani aree verdi sotto i ferri a Vimercate In via Cadorna è stato aperto un cantiere per la realizzazione dello spazio, che sarà dotato di fontanella. Altre due fontanelle sono previste in via Galilei e nel parco di villa Volontieri. In via Fiume i lavori riguardano la recinzione.

Lavori in corso da alcuni giorni, a Vimercate, in quattro aree destinate ai cani. In via Cadorna è stato aperto un cantiere per la realizzazione dello spazio, che sarà dotato di fontanella. Altre due fontanelle sono previste in via Galilei e nel parco di villa Volontieri, mentre in via Fiume i lavori riguardano la recinzione, che deve essere riparata e rinforzata. La conclusione degli interventi è prevista per le prossime due settimane. Altri lavori di manutenzione del verde sono in corso da settimana scorsa con la potatura di alcuni alberi e la sistemazione delle aiuole.

