Sparatoria a Brugherio: un 36enne ferito ricoverato in codice rosso a Monza

I carabinieri della Compagnia di Monza stanno indagando su una sparatoria avvenuta poco dopo mezzanotte di domenica 15 luglio a Brugherio, in via Cavour angolo Mazzini. Per una lite familiare, un 36enne moldavo è stato raggiunto da un proiettile all’addome sparato da un 28enne albanese, operaio, già noto alle forze dell’ordine che è poi fuggito su un’auto, un’Alfa 159, ed è tuttora ricercato. La lite sarebbe avvenuta nella abitazione del 28enne.

Sul luogo sono state inviate un’ambulanza e un’auto-medica per prestare soccorso a un giovane ferito all’addome da un proiettile. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Nella notte è stato operato e versa ancora in gravi condizioni.

