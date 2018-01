Il questore chiude per quindici giorni un bar di Monza: «Spaccio tra clienti»

Bar chiuso per 15 giorni a Monza su ordine del Questore di Milano: si tratta del Habanero Cafè di via Cellini. Il provvedimento è stato eseguito mercoledì 24 gennaio dagli agenti del commissariato di Monza che hanno notificato ai titolari del locale pubblico un decreto di chiusura ex art. 100 TULPS.