Spaccio, la polizia di Monza batte via Azzone Visconti: trentenne segnalato Squadra volante della polizia di Monza e agenti del Reparto prevenzione crimine Lombardia ancora impegnati venerdì 2 febbraio in un controllo straordinario in via Azzone Visconti e nei giardini pubblici limitrofi, nota base di spaccio. Controllati alcuni extracomunitari, uno trovato con 80 grammi di marijuana.

In particolare, riscontrata l’identità di alcuni cittadini extracomunitari tra i quali uno, di nazionalità nigeriana, trentenne, titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale, trovato in possesso di 80 grammi di marijuana e per questo segnalato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

