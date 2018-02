Spaccio di droga in zona stazione: un arresto e una denuncia della polizia

Un gambiano senza fissa dimora è stato pizzicato a spacciare a un minorenne. addosso dell’hashish mentre un 24enne nigeriano, con permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato invece denunciato in quanto, trovato in possesso di 16,9 grammi di marijuana e 110 euro in banconote di piccolo taglio.