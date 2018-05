Spaccio di droga a Monza: un arresto e tre denunce della polizia Tra martedì 1 maggio e mercoledì 2 gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo accusato tra l’altro si estorsione nei confronti della ex convivente. Denunciati inoltre tre stranieri per possesso di cocaina.

Mercoledì 2 maggio personale della polizia di Monza ha arrestato S.A., originario della ex Jugoslavia, classe 76, senza fissa dimora, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Monza, in quanto ritenuto responsabile di spaccio di cocaina e di tentata estorsione nei confronti della sua ex convivente. L’arresto è scattato dopo indagini sul soggetto da parte del personale della Squadra Investigativa.

Personale della Squadra Volante, inoltre, martedì 1 maggio ha denunciato tre cittadini di nazionalità marocchina: E.H.M, classe 96, E.A.M, classe 93 e A.Z., classe 97, tutti irregolari per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di un controllo del primo soggetto, trovato in possesso di 1,30 grammi di cocaina e 645 euro, è scattata una perquisizione domiciliare, in città. Nell’abitazione, dove c’erano gli altri due connazionali sono stati rinvenuti e sequestrati altri 2 grammi di cocaina, 1.330 euro in banconote di piccolo taglio ed un bilancino elettronico di precisione.

