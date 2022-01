Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Torna la consegna della spesa a casa per chi è in quarantena

Sovico, torna la consegna a casa di farmaci e cibo per chi è in quarantena Aumentano i positivi: l’amministrazione comunale ha deciso di attivare un servizio di emergenza, come già fatto durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria

Un aiuto per chi è in quarantena, isolamento o sorveglianza attiva. Il Comune di Sovico ha deciso di attivare un numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica dedicati ai cittadini residenti che necessitano dell’acquisto e consegna a domicilio di farmaci, alimenti e beni di prima necessità.

Anche a Sovico, purtroppo, si sta registrando un aumento di positivi e l’amministrazione comunale ha quindi deciso di attivare un servizio di emergenza, come per altro già fatto in passato durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria. Segnale che purtroppo si è di fronte ad una (nuova) fase delicata dell’emergenza sanitaria. Chiunque avesse necessità, può rivolgersi al numero di telefono 039.2075074 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

