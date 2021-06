Sovico, terminata la riqualificazione riapre l’Oasi “Belvedere” Appuntamento venerdì 18 giugno: dalle 10.30, la cittadinanza potrà tornare a frequentare l’area verde di viale Martiri del Terrorismo chiusa per alcuni mesi per i lavori di riqualificazione. Ora previsti interventi anche al laghetto artificiale presente.

Oasi “Belvedere” di Sovico: l’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla riapertura programmata per venerdì 18 giugno. Dalle 10.30, la cittadinanza potrà tornare a frequentare l’area verde di viale Martiri del Terrorismo chiusa per alcuni mesi per i lavori di riqualificazione. Lavori realizzati allo scopo di apportare miglioramenti ambientali per la fauna e la flora e permettere una migliore e più sicura fruizione.

L’Oasi ha sostanzialmente beneficiato di opere di riqualificazione ambientale resesi necessarie per sopperire a diverse problematiche: dalla pavimentazione non uniforme dei percorsi, al parapetto di protezione deteriorato, dall’arredo urbano soggetto ad atti vandalici all’area gioco bocce inutilizzabile dagli utenti. Previsti interventi anche al laghetto artificiale presente.

