(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Manutenzione del verde all’oasi Belvederev di Sovico (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Sovico, manutenzione straordinaria all’Oasi Belvedere. Patrimonio arboreo da sistemare I lavori all’Oasi Belvedere di Sovico ora riguardano il verde, poi interesseranno il bacino artificiale per realizzare il pozzo di prima falda ad uso innaffiamento.

Oasi Belvedere di Sovico sotto i ferri. È in corso un intervento di manutenzione generale straordinaria del patrimonio arboreo che il Comune ha affidato ad una ditta specializzata (Malegori Servizi di Brugherio) al fine di ridare dignità ad un luogo che, negli obiettivi dell’amministrazione comunale, s’intende riportare alla completa fruizione da parte della cittadinanza.

Lavori che, se in questa prima fase (avviata nell’autunno 2020 con termine previsto ad aprile 2021) riguardano il verde, nella seconda fase (inizio stimato ad ottobre di quest’anno salvo modiche o imprevisti) interesserà invece il bacino artificiale attraverso un intervento, in capo a BrianzAcque, di realizzazione del pozzo di prima falda ad uso innaffiamento.

“Da alcuni mesi- spiega il vice sindaco Marco Ciceri -l’Oasi “Belvedere” è interessata da lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo che ad aprile dovrebbero essere ultimati, l’area comunale sarà poi fruibile al 90% dalla cittadinanza. Successivamente, infatti, BrianzAcque darà avvio ai lavori previsti e già a bilancio per ciò che riguarda il laghetto artificiale. L’intervento inizierà ad ottobre. Contiamo dunque di poter restituire l’Oasi “Belvedere” del tutto riqualificata anche dal punto di vista dell’arredo urbano per la primavera 2022 e per quella data auspichiamo di poter dar corso ad una bella cerimonia di inaugurazione”.

