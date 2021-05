Sovico: lo spot “alla Kubrick” (e un altro film Oscar) per far tornare gli spettatori al cinema “Nuovo”

Il cinema di Sovico prende in prestito l’idea di Kubrick in Shining per rassicurare gli spettatori sulla sicurezza garantita in sala. Ad attirare però è soprattutto la programmazione: da giovedì 20 sino a martedì 25 maggio sarà proiettato Minari.