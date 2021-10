Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Il pubblico all’esterno dell’ex Serra Tagliabue (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Sovico: lectura dantis e itinerario guidato alla scoperta della storia del paese Incontro pubblico domenica 17 ottobre all’esterno dell’ex Serra Tagliabue promosso dal Comune in collaborazione con Villa Greppi e l’associazione Brig. In piazza Frette interpretazione del XXXIII cantico dell’Inferno – Il conte Ugolino da parte di Claudia Crevenna.

Speciale Lectura Dantis a Sovico. Domenica 17 ottobre, all’esterno dell’ex Serra Tagliabue, si è tenuto un incontro pubblico promosso dal Comune in collaborazione con Villa Greppi e l’associazione Brig. L’evento era composto da due momenti. Un itinerario guidato per il centro di Sovico nel quale è stata ripercorsa la storia recente del paese, con un focus particolare sullo sviluppo economico e sull’industrializzazione avvenuta nel secolo scorso in principio con l’insediamento Frette, passando successivamente al racconto alla storia delle due chiese.

L’evento è poi proseguito in piazza Frette con la mirabile interpretazione del XXXIII cantico dell’Inferno – Il conte Ugolino da parte di Claudia Crevenna che ha corredato la lettura con una dettagliata e interessante spiegazione in merito ai contenuti del Canto. Il pubblico ha potuto apprezzare un’iniziativa culturale di particolare interesse riscoprendo le bellezze del paese di Sovico, a pochi giorni dalla festa patronale.

