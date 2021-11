Sovico: il parco delle Cascine dai vandali a giardino inclusivo Taglio del nastro in arrivo per il parco delle Cascine a Sovico, trasformato in giardino inclusivo dopo essere stato a lungo regno dei vandali.

Il Parco delle Cascine di Sovico diventa un parco giochi inclusivo: martedì 16 novembre, alle 16, festa di inaugurazione promossa dal Comune per il taglio del nastro dei nuovi giochi. Il paese si arricchisce non solo dal punto di vista strutturale, ma anche etico. Perché in via Matteotti (a seguito dell’intervento di riqualificazione) sorge ora un luogo di svago e divertimento dotato di attrezzature ludiche fruibili anche da utenti con disabilità. Un progetto che ha ottenuto un finanziamento regionale e che la giunta guidata dal sindaco Barbara Magni ha voluto realizzare per cambiare in meglio e con un messaggio forte di socialità l’area verde pubblica che in passato ha sofferto di vandalismi e danneggiamenti.

I giochi inclusivi consentiranno ai bambini di divertirsi senza alcun tipo di discriminazione sia a livello fisico che cognitivo. Per arrivare a questo, sono state sostituite le attrezzature più vetuste con nuove attrezzature e collocati giochi accessibili a tutti che il 26 novembre saranno svelati nel corso di una cerimonia, tra animazioni e merenda. «La scelta di dotare anche Sovico di un’area giochi inclusiva è dettata anche dalla richiesta e collaborazione avuta da alcuni genitori di alunni diversamente abili della scuola primaria che hanno contribuito alla valutazione delle attrezzature ludiche da considerarsi “accessibili”» recita la relazione tecnica del progetto del Comune.

La manifestazione di martedì 16 novembre è aperta a tutti i cittadini al fine di coinvolgere la popolazione sull’importanza dell’inclusione dei bambini.

