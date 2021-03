Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sovico, una foto del Paccini con lezioni in presenza. Ora l’invito è ad appendere un cartellone fuori dalla scuola con un messaggio di speranza (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Sovico, il Paccini invita gli studenti: appendete al cancello cartelli, fogli o striscioni con messaggi di speranza Iniziativa dell’istituto omnicomprensivo che riunisce scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: un modo per ricordare l’appartenenza alla scuola ora che non si frequenta. Una campagna lanciata anche sui social

“Coloriamo la nostra scuola, diamo voce ai nostri ragazzi”. L’Istituto comprensivo Paccini, ottenuta l’approvazione del Comune di Sovico e del dirigente scolastico, invita tutti gli studenti a realizzare un cartellone, un foglio, uno striscione e ad appenderlo alla cancellata della scuola. “Fai un disegno, scrivi un pensiero per dire quanto ti manca” l’invito dell’istituto comprensivo di Sovico che riunisce scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

L’obiettivo è quello di colorare la cancellata di ogni edificio scolastico di appartenenza con pensieri ed immagini di speranza per il futuro. Per evitare di rovinare i disegni sarà opportuno inserirli in una cartellina di plastica trasparente. L’iniziativa sarà pubblicizzata anche sui social.

