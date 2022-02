L’impianto per il padel in realizzazione a Sovico (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Sovico: il nuovo campo da padel al centro sportivo prende forma Sono in corso i lavori per realizzare un campo da padel all’interno del centro sportivo di Sovico, in via Santa Caterina.

Un amore “al primo smash”. Così il quotidiano britannico The Guardian ha definito l’esplosione in Italia del padel, capace di registrare un boom di appassionati. Le amministrazioni comunali hanno intercettato l’interesse nei confronti di questo fenomeno sportivo, ma non per tutte bandi ed economie portano a un fine concreto.

A Sovico, invece, la giunta ha anticipato i tempi e la finalità e già sotto gli occhi di tutti: da gennaio è infatti in via di realizzazione un campo attrezzato per il padel al centro sportivo comunale di via Santa Caterina. L’okay della giunta comunale all’intervento (importo di 67mila euro) porterà alla realizzazione del campo scoperto nell’attuale ingombro non utilizzato nella parte retrostante del bar, in corrispondenza della tribuna del centro sportivo comunale.

Previsti due lotti differenti di intervento: il primo relativo alle opere edili necessarie alla realizzazione del campo (in corso) ed il secondo per il montaggio dello stesso. Nell’area prevista è attualmente ubicato uno spazio non utilizzato dai fruitori del centro sportivo, e da diversi anni, per la sua conformazione. Da qui la scelta di creare un campo per la pratica del padel, nuova frontiera del tennis, che proprio di recente ha visto il lancio del nuovo circuito di padel ufficiale, regolato dalla federazione.

