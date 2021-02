Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sovico: il concorso del centenario, la foto più bella sotto una tenda Parà Tempotest La storica società che produce tessuti per la protezione solare, l’arredamento di interni ed esterni e la nautica, presente in 130 Paesi, vuole così festeggiare il prestigioso traguardo. Tutte le regole per partecipare.

“Road to 100- share your Tempotest” è il concorso con cui la storica azienda Parà Tempotest con sede a Sovico ha pensato di coinvolgere il pubblico in un gioco che lo vedrà protagonista nel corso del 2021, un anno speciale per il gruppo industriale perché è quello del centenario.

Era infatti il 1921 quando Mario Parravicini mise a frutto la sua grande vocazione imprenditoriale e diede inizio alla storia di Parà, una storia tutta italiana e colma di grandi successi. Da allora, di generazione in generazione, l’azienda produce tessuti di pregio estetico e di alta qualità tecnica utilizzati per la protezione solare, l’arredamento di interni ed esterni e la nautica.

Una realtà presente in più di 130 paesi in tutto il mondo e che alla vigilia del traguardo dei 100 anni ha pensato di far rivivere le storie degli Italiani attraverso i propri tessuti percorrendo insieme a loro la strada che porterà al traguardo del centenario.

Il meccanismo del gioco è molto semplice, basterà scattare una foto originale sotto una tenda da sole o un ombrellone con tessuti Tempotest by Parà, collegarsi al sito web www.tempotest-roadto100.it e caricare la foto in pochi semplici step. I partecipanti potranno condividere le proprie foto sui social e farsi votare dagli amici, le tre immagini più votate si aggiudicheranno un fantastico gadget creato per l’occasione.

