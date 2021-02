Sovico, il Comune sulle proteste per le potature: «Intervento straordinario dopo anni di manutenzione minimale e sporadica» Il Comune di Sovico interviene sulla polemica innescata dall’intervento di potatura con alcuni abbattimenti su viale Monza e punzecchia le amministrazioni precedenti: «Manutenzione straordinaria dopo anni di manutenzione minimale e sporadica».

Ha innescato una discussione social (ma non solo) l’intervento di potatura (con alcuni abbattimenti) in corso su viale Monza, a Sovico. Di fronte ad alcune polemiche, il Comune aveva reso note le motivazioni sottoscritte dall’agronomo e dal dirigente del Settore comunale. Ora, l’assessore comunale all’ecologia, Diego Terruzzi, interviene con un messaggio nel quale parla in linea generale dell’operazione verde attuata in Sovico che, a suo dire, è caratterizzata da “potature sicure e conservative”, con sottolineature che intendono evidenziare un cambiamento di rotta rispetto al passato.

“Prosegue l’azione di manutenzione straordinaria sul territorio comunale - dichiara - dopo anni di manutenzione minimale e sporadica che ha permesso una crescita incontrollata di piante e di tutte le aree verdi, dovuta anche alla poca attenzione delle precedenti amministrazioni, è doveroso intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini sovicesi rivitalizzando i giardini pubblici e le infrastrutture verdi. Le potature programmate,dall’agronomo Dante Spinelli in collaborazione con l’esperienza degli uffici comunali, garantiranno una conservazione attraverso una crescita sorvegliata, ordinata e pulita paesaggisticamente ed integrata con il contesto urbano”.

Terruzzi punzecchia dunque l’operato delle precedenti giunte comunali. “Continua l’azione di controllo e riqualificazione del verde che nell’ultimo decennio non è stato nelle priorità delle giunte che ci hanno preceduto - conclude - ringrazio gli operatori, l’agronomo e gli uffici comunali ma soprattutto tutti i sovicesi che con pazienza subiscono i disagi di un’azione necessaria per un paese più sicuro con un verde più regolato”.

Sempre a Sovico, a gennaio era scaturita una polemica (con forti strascichi politici) per l’intervento sul verde che ha interessato la sponda nord di via Micca.

