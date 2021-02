Sovico, Galli lascia i 5 Stelle: «Eravamo nati per ’’seppellire’’ tutti, invece ci hanno seppellito loro. Un governo ammucchiata è inaccettabile» Clamorosa presa di posizione di Paolo Galli, co-fondatore del Movimento 5 Stelle Sovico che lascia il gruppo parlando di “amaro addio dopo quasi dieci anni”. E ancora: “Grillo e Di Maio ci hanno tradito”

“Grillo e Di Maio hanno distrutto un sogno, lascio il Movimento 5 Stelle”. Clamorosa presa di posizione di Paolo Galli, co-fondatore del Movimento 5 Stelle Sovico che lascia il gruppo parlando di “amaro addio dopo quasi dieci anni”. I motivi sono dettagliati in una nota stampa in cui non risparmia critiche a quanto accaduto nelle ultime ore con la fiducia del Movimento 5 Stelle al nascente governo di Mario Draghi. Contrasti evidenti e insanabili.

“Le ragioni di questo mio abbandono derivano da decine di promesse elettorali nazionali tradite e un ambiente interno a livello territoriale provinciale e regionale ormai tossico - dichiara Galli - a tutto ciò si aggiunge una gestione imbarazzante della pandemia, dal punto di vista sociale e economico.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è, però, una fiducia al buio al nascente governo Draghi in Parlamento, con l’appoggio di Berlusconi, Renzi, Salvini insieme.

Eravamo nati per ’’seppellire’’ tutti, invece ci hanno seppellito loro. Un governo ammucchiata è inaccettabile. I miei principi non sono in vendita. Vorrei, invece, dire grazie ad Alessandro Di Battista per la lealtà e il coraggio e a quel visionario che è stato Gianroberto Casaleggio”. Paolo Galli esce dunque dal Movimento che a Sovico contribuì a fondare nel 2013. “Ringrazio i miei compagni di viaggio di Sovico 5 Stelle, il gruppo che ho fondato nel 2013, compresa la portavoce e consigliera comunale Stefania Greco, per gli anni intensi passati insieme e che mi porto nel cuore, nonostante l’epilogo” conclude Galli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA