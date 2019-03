Sovico festeggia con una poesia i 100 anni di Giuseppina Vertemati - VIDEO VIDEO - Una poesia per i 100 anni di Giuseppina Vertemati: l’ha recitata il sindaco Alfredo Colombo in una giornata speciale per Sovico.

Festa grande nell’abitazione di via Cesare Battisti, a Sovico, per i 100 anni di Giuseppina Vertemati. Un compleanno speciale per l’elegante e dolce nonnina che, attorniata da figli e nipoti, ha ricevuto lunedì 11 marzo gli auguri del sindaco Alfredo Colombo. Il primo cittadino, indossata la fascia tricolore, ha omaggiato la centenaria di un mazzo di fiori e le ha dedicato, con un fuori programma particolarmente gradito, anche una poesia. Giuseppina Vertemati, vedova di Dino Kopfler, indimenticato membro della banda del paese, taglia il traguardo di 100 primavere portate molto bene. Per il secolo di vita è giunta una benedizione apostolica su pergamena da Papa Francesco. Il suo segreto di longevità? “Aglio, cipolla e mangiare sano” spiega la sovicese che dispensa a tutti parole di saggezza e buon umore.

