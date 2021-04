Sovico: contagi saliti a quota 86, molti però si stanno curando a domicilio L’aggiornamento del sindaco Barbara Magni: dal 23 febbraio i decessi sono 18. Rinnovato l’invito alla prudenza e al rispetto delle misure di prevenzione

La situazione epidemiologica sul territorio di Sovico non offre purtroppo spunti confortanti. I dati comunicati dal sindaco Barbara Magni il 1 aprile rilevano un aumento dei casi, saliti a quota 86.

Dal 23 febbraio, inoltre, i decessi sono 18. “Come potete notare vi è stato un aumento delle persone risultate positive al virus, anche se la gran parte risulta curata a domicilio - dichiara il primo cittadino sovicese che, nel ricordare l’avvio delle prenotazioni per la campagna di vaccinazione per le persone con età compresa tra i 75 e 79 anni ( info pubblicate anche sul sito internet del Comune di Sovico, invita i concittadini alla prudenza - in attesa del completamento della campagna vaccinale, vi esorto al rispetto delle misure di prevenzione (uso della mascherina, distanziamento sociale, divieto di assembramento e igienizzazione delle mani). Colgo, infine l’occasione per augurare, a nome mio e di tutta l’amministrazione, una serena Pasqua, con la speranza di poter presto ritrovarci con rinnovati gioia ed entusiasmo”.

